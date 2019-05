PAUSA WEEKEND, cosa fare a Roma il 31 maggio, 1 e 2 giugno

PAUSA WEEKEND – La prima domenica senza campionato. Ecco quello che penserete tutti voi guardando a questo weekend in arrivo. Si chiude un’ altra stagione lasciando già lo spazio alle prime supposizioni per la prossima.

Nonostante il calcio e la Lazio restino sempre i nostri fedeli compagni di vita, è arrivato il momento di accantonare le domeniche sul divano e gli sguardi sulle classifiche.

Aprite dunque le braccia ai mesi estivi, al relax e ai lunghi weekend fuori porta.

Anche il meteo per questo venerdì ci promette che le alte temperature sono ormai proprio dietro l’angolo e allora a noi di “Pausa Weekend” non resta che aprire le porte ad un nuovo fine settimana nel segno dell’ ormai prossima estate!

EVENTI:Tutti all’Auditorium per festeggiare i 100 anni dell’Aperol Spritz!

Luogo: Auditorium Parco della Musica, Via Pietro De Coubertin, 30

Giorni e orari: 31 maggio e 1 giugno dalle 18 alle 02. 2 giugno dalle 12 all’ 01.

Descrizione: Un po’ perché “ ci piace assai” fare caciara, un po’ perché crediamo che bere un buono Spirtz sia ancora uno dei momenti più piacevoli della bella stagione estiva, dobbiamo assolutamente dirvi che la festa a cui non potete mancare questo weekend si terrà all’Auditorium Parco della Musica.

E’ tutto pronto per celebrare questo cocktail semplice ma perfettamente bilanciato, invenzione da premio nobel e simbolo dell’aperitivo per eccellenza: l’Aperol Spritz.

L’Aperol Spritz compie infatti 100 anni e l’Auditorium in collaborazione con Sushi Chef e Aperol ha pensato di non far passare la cosa inosservata.

Godete anche voi di questo mega party che durerà tutto il weekend dove una terrazza pensile e 38000 mq troveranno il modo, ve lo promettiamo, per farvi divertire: 30 bartender, 20 metri di banconi pieni di sushi, hippie market e gadget a non finire.

Un parco giochi ad alto tasso alcolico!

Costi: Ingresso Gratuito

ARTE: La magia dei fori torna nei racconti di Piero Angela e Paco Lanciano

Luogo: Foro di Cesare e Foro di Augusto

Giorni e orari: Fino al 3 novembre

Descrizione: Fin ora abbiamo evitato di inserirlo nella nostra rubrica perché trattasi di uno degli appuntamenti più belli con l’arte…all’aria aperta.

Ora che la pioggia sembra voler donare una tregua alla nostra città, approfittatene per prenotare il vostro biglietto verso la magia dei fori romani, raccontata anche quest’anno da voci d’eccellenza come Piero Angela e Paco Lanciano, in grado di riempire di valore un’arte come quella romana già di enorme impatto.

Le visite al Foro di Cesare e al Foro di Augusto sono prenotabili on-line anche separatamente.

Crediamo sinceramente che sia un’esperienza da fare per tutti i romani: da una parte perché non c’è arte che non diventi più magica quando se ne raccontano le idee, i personaggi, i tempi che l’animavano, dall’altra perché la grandezza dei fori inorgoglisce la nostra città ancora oggi e quindi merita un approfondimento.

Costi e condizioni: Biglietti dai 10 ai 25 euro

GUSTO: L’intramontabile festa delle fragole vi aspetta a Nemi

Luogo: Nemi, centro storico

Giorni e orari: Domenica 2 giugno

Descrizione: Chi è di Roma sa che ci sono appuntamenti con il gusto che appartengono ad una tradizione, ad un rituale da non perdere.

Alcuni di questi appuntamenti sono nel cuore dei castelli romani dove la natura si unisce in un connubio perfetto con la buona cucina tradizionale e con la squisitezza dei prodotti locali.

Se chiudiamo gli occhi, ecco apparire tra i borghi più belli Nemi: il paradiso dove ogni anno si festeggia la sagra delle fragole. Siete tutti invitati alla tradizionale degustazione delle perle del sottobosco locale, dolcissime, perfette in abbinamento con la golosa panna o il fresco limone!

La festa quest’anno si arricchisce di divertimento, di musica, di folklore e di stupore con lo spettacolo pirotecnico con cui terminerà la festa. Non mancherà un menù studiato per l’occasione: fragolino, risotto alle fragole, dolci locali

Non perdete le fragolare vestite a festa che tra danze, degustazioni e musica sfileranno in corteo per tutte le strade del borgo.

Che l’estate di Nemi abbia inizio!

Condizioni: Ingresso gratuito.

Filippi Serena