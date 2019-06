Pellegatti: “Sembra che Tare rimanga alla Lazio, Lotito non ha nessuna intenzione di lasciarlo partire”

PELLEGATTI TARE – Il nome di Tare nei giorni scorsi è stato accostato al Milan. Il giornalista Carlo Pellegatti ha commentato così quest’ipotesi, attraverso il proprio canale youtube.

TARE – “Sembra che Tare rimanga alla Lazio. Lotito non ha nessuna intenzione di lasciarlo andare, in quanto è un dirigente fondamentale per la società biancoceleste. Per questo motivo Tare non dovrebbe arrivare al Milan, che dovrà trovare altre figure. Si parla di Massara, che piace anche alla Fiorentina”