Pellegrini: “Siamo vicini al quarto posto, dobbiamo fare un buon ritorno”

PELLEGRINI – Nelle ultime gare la Roma è tornata a vincere e a correre per il quarto posto. Ai microfoni de Il Messaggero Lorenzo Pellegrini ha commentato proprio il ritorno alla vittoria e la lotta alla Champions: “Abbiamo passato un momento di difficoltà tra noi che non riuscivamo a giocare e i tanti infortuni che ci hanno scombussolato, ma siamo in gioco. Siamo agli ottavi di Champions e vicini al quarto posto. E se vogliamo arrivare quarti bisogna fare un girone di ritorno migliore di quello di andata”.