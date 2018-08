Per Lazio-Frosinone venduti solo 4mila biglietti, ma c’è tempo fino a domenica

LAZIO FROSINONE BIGLIETTI – Mancano ancora quattro giorni per acquistare il biglietto, ma le premesse ad oggi non sono affatto positive. Per la seconda gara casalinga della stagione i tagliandi acquistati dai tifosi biancocelesti, come riporta Il Corriere dello Sport di questa mattina, sono poco più di 4.000. C’è tempo fino a domenica per assicurarsi un posto allo stadio per spronare la squadra di mister Inzaghi a conquistare i primi punti in campionato. A disposizione, fino al fischio d’inizio della gara, anche l’ex ostello della gioventù situato in Via delle Olimpiadi (solo per i settori Tribuna Tevere,Tevere Top, Monte Mario e Tribuna d’Onore). Inutile dire che la Lazio spera che ci sia un’impennata in queste ore, per tornare a puntare in alto insieme ai suoi tifosi.