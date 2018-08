Pino Wilson: “La Lazio può ripetersi, ma devono rimanere i big. Non venderei Milinkovic”

WILSON LAZIO – L’ex giocatore biancoceleste Pino Wilson ha commentato la stagione conclusa e il mercato della Lazio a RMC SPORT. Queste le sue parole.

LAZIO – “Se ci fossero le stesse motivazioni dell’anno scorso i biancocelesti si possono ripetere. Sono arrivati ottimi giocatori come Badelj, un grande acquisto per la Lazio. Se dovessero rimanere tutti i big, con le stesse motivazioni della passata stagione allora davvero ci si può ripetere”.

MILINKOVIC SAVIC – “Io non lo venderei. Il Milan sicuramente non era in grado di poter soddisfare le richieste della Lazio. Se dovesse arrivare un’offerta molto alta non si potrebbe rifiutare perché con quei soldi si potrebbe alzare la qualità della squadra”.

GOL SUBITI – “Non è mai colpa solo del reparto. Spesso è mancata la fase difensiva a centrocampo. Si dovrebbe trovare l’equilibrio tra i tanti gol fatti e quelli subiti”.

KEITA – “Keita sicuramente vuole riscattarsi e se andasse all’Inter sarebbe un giocatore capace di far parlare di sé. Dal lato tecnico sarebbe davvero un buon acquisto”.