Pjanic: “Il gol contro la Lazio difficile, sono contento di aver vinto perché…”

PJANIC JUVENTUS LAZIO – Una buona partenza, poi la reazione della Juventus culminata con il gol di Miralem Pjanic: è questo il riassunto del primo tempo della gara disputata dalla Lazio a Torino. I biancocelesti, nonostante nel primo quarto d’ora si fossero mostrati propositivi, sono crollati quando la Juventus ha alzato il ritmo e il gol dalla distanza di Pjanic ha complicato ancora di più le cose. Il bosniaco ai microfoni di Juventus Tv ha commentato la sua bellissima rete e ha spiegato perché è contento di aver vinto contro la Lazio.

PJANIC SUL GOL – “Il gol contro la Lazio somiglia a quello contro il Torino? È vero, quello con il Toro era bello, poi in un derby è sempre speciale, ma devo dire che quello con la Lazio è stato bello perché non era semplice. La palla era abbastanza alta e sono riuscito a metterla lì dove volevo. Sono molto contento di aver segnato il primo gol della stagione a casa e soprattutto di aver vinto contro una squadra che metterà tante squadre in difficoltà”.