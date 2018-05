Platini, ammissione shock: “Abbiamo truccato i sorteggi di Francia ’98”

FIFA MONDIALE PLATINI – Dopo esser stato squalificato dal comitato etico della Fifa per quattro anni da qualsiasi attività calcistica, l’ex capo della Uefa Michel Platini si è reso protagonista di dichiarazioni shock che faranno, inevitabilmente, discutere. L’ex calciatore della Juventus, all’epoca numero uno del comitato d’organizzazione del mondiale, ha ammesso infatti, attraverso la trasmissione France Bleu, di aver truccato i sorteggi del mondiale in modo che Francia e Brasile si incontrassero in finale: “La finale Francia-Brasile del 1998 era quella che tutti volevano e sognavano, perciò abbiamo fatto un piccolo trucchetto in modo che se fossimo finiti sia noi francesi che il Brasile come primi nei rispettivi gruppi, non ci saremmo potuti incontrare se non in finale. Una piccola truffa per far sì che le due nazionali si potessero incontrare soltanto in finale a Saint-Denis”.