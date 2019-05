POLISPORTIVA, i risultati del weekend: il Beach Soccer vince la U.S. Pro Cup, un argento nei Mondiali di Acquathlon

POLISPORTIVA LAZIO RISULTATI WEEKEND – Il mondo Lazio ha vissuto un weekend caratterizzato da un lato da successi internazionali e dall’altro da cadute dolorosissime. Tra queste impossibile non riportare la cocente sconfitta della squadra di Inzaghi all’Olimpico contro l’Atalanta: un risultato negativo che pone fine alle speranze di qualificazione in Champions. Sogni sfumati anche nella Pallavolo, mentre c’è da gioire nel Calcio a 5, Hockey e persino nel Beach Soccer. Ma andiamo a riassumere, nel dettaglio, tutti i risultati della Polisportiva.

CALCIO A 5 – Lazio-Arzignano 5-1: mani sulla salvezza. Al termine di una gara perfetta la Lazio ha vinto al PalaGems 5 a 1 contro Arzignano nella gara di andata dei play-out. Venerdì sera in Veneto , con diretta su Sportitalia, sfida di ritorno in cui i biancocelesti difenderanno così ben quattro gol di vantaggio. Nota di merito per Jacopo Lupi, prodotto dell’inesauribile vivaio biancoceleste ed autore di una doppietta. Ma tutti, dal portiere Espindola a Chilelli, da Gedson a Bizjak, hanno dato il massimo.

HOCKEY MASCHILE – La “prima squadra” maschile vince a Mogliano e accede ai play-off per la A2. L’Under21 colora il derby con la Capitolina e si qualifica per le Final Four scudetto di Pisa del 18 e 19 maggio. In Veneto, infine, l’Under14 maschile, si piazza al sesto posto.

PALLAVOLO – S.S.Lazio Pallavolo 1951-Volley Roma 2-3: la Lazio è stata sconfitta al tie-break dalla Volley Roma nell’ultima gara della serie cadetta. Terzo posto finale in classifica e play-off per la A3 sfumati.

FOOTBALL AMERICANO – Ducks Lazio-Panthers Parma 20-30: negativa prestazione dei Ducks, battuti dai Panthers Parma. Lazio ora quarta nella classifica di Prima Divisione alla vigilia del durissimo scontro contro la corazzata Bolzano.

BEACH SOCCER – Strabiliante prestazione della Lazio che, in California, vince le 5 partite della U.S. Pro Cup, aggiudicandosi un grande torneo internazionale. In evidenza il giapponese Goto.

TRIATHLON – In Spagna, ai Mondiali di Aquathlon (nuoto e corsa), splendido argento colto da Gianfranco Coppa nella cat. 55-59. A Sabaudia, poi, vittoria del Capitano Luigi Amato nella prima prova dei Regionali.

LE ALTRE SEZIONI – La Lazio Calcio a 8 è arrivata a Mosca dove, per il terzo anno di fila, parteciperà alla Continentale Football League. Footgolf: nella terza tappa del Campionato Nazionale, Piscopo è primo a pari merito, vincendo anche gara a coppie. Lazio terza nella classifica a squadre. Scherma: Giosuè Testa argento nella Coppa Italia giovani.

Marco Barbaliscia