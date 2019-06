POLISPORTIVA, i risultati del weekend: la Lazio Hockey promossa in A2, festa grande nella Scherma

POLISPORTIVA LAZIO RISULTATI WEEKEND – Il mese di giugno è ricco di soddisfazioni per la gloriosa Polisportiva biancoceleste. Mentre la squadra di Inzaghi si gode ormai da qualche giorno le meritate vacanze, negli altri sport è ancora tempo di verdetti. La copertina spetta, questa settimana, alla Lazio Hockey e alla Scherma ma anche alle ragazze del Calcio a 5 U19, Campionesse d’Italia. Ma andiamo a mettere ordine riassumendo, nel dettaglio, tutti i risultati della Polisportiva del fine settimana.

HOCKEY MASCHILE – Dopo tre anni di assenza, la Lazio Hockey maschile è trionfalmente ritornata in Serie A2. Verdetto legittimo perché la squadra di Luca Angius, tecnico-giocatore, e del Presidente Brocco ha sbaragliato la concorrenza. Tre vittorie in altrettante gare colte nella Final Four dell’Acquacetosa, segnando venti reti complessive: un dominio assoluto.

SCHERMA – Come vi abbiamo già raccontato nei giorni scorsi con le interviste esclusive a Camilla Schina e Flavia Bonanni, gli Assoluti di Palermo hanno portato in casa biancoceleste solo liete novelle. Le squadre di sciabola e spada, rispettivamente composte da Schina, Bonanni, Cotoloni, Piccoli e da Castrucci, Giannattasio, Paulis e Sica hanno ottenuto la permanenza in Serie A1. Ciaraglia e Scepi, poi, hanno vinto il titolo italiano nella sciabola femminile (individuale e a squadre) e nella sciabola a squadre.

CALCIO A 5 FEMMINILE – S.S.Lazio Calcio a 5-Florida 7-0: al PalaGems le ragazze dell’Under 19 hanno conquistato un meritatissimo scudetto di categoria, battendo le pescaresi del Florida.

TAEKWONDO – Un oro, tre argenti e quattro bronzi conquistati dagli “Aquilotti” biancocelesti nei 60 combattimenti andati in scena nell’ambito del Grand Prix del Foro Italico.

MOTOCICLISMO – A Vallelunga, nel Trofeo Nazionale Pirelli “Coppa Italia”, vittoria di Francesco Cocco in sella ad una BMW come sempre messa a punto dal team manager Luca Lommi.

SCACCHI – Maria Palma si è classificata all’ottavo posto in un prestigioso torneo svoltosi in Salento. Vittoria del russo Belov nel Torneo Rapid.

Marco Barbaliscia