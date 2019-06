POLISPORTIVA Il Comune mantiene la promessa: la Lazio Nuoto a Garbatella per un altro anno

LAZIO NUOTO PISCINA GARBATELLA – L’assemblea capitolina ha approvato la mozione presentata dal consigliere Angelo Diario che consentirà ai soggetti con concessione scaduta di mantenere la gestione degli impianti comunali fino al termine della “stagione sportiva” senza rischiare di dover interrompere il servizio in corso. Le istanze della Lazio Nuoto e del suo avvocato Daniele Sterrantino, come si legge sul sito della società, sono state dunque raccolte dell’amministrazione capitolina e quanto promesso dal presidente della commissione sport di Roma Capitale Angelo Diario e dall’assessore allo sport di Roma Capitale Daniele Frongia durante l’ultima gara di campionato della Lazio è stato mantenuto. Questa decisione consentirà alla Lazio Nuoto di poter raccogliere le iscrizioni per la Garbatella già da oggi per i prossimi corsi garantendo il servizio almeno fino a giugno prossimo, e di poter programmare l’attività sportiva agonistica con molte più certezze.