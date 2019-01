PORTOGALLO U19, Pedro Neto convocato per lo stage: presente anche un altro “italiano”

PORTOGALLO U19 CONVOCAZIONI – Il paradosso Pedro Neto continua a perdurare. Il giovane attaccante non riesce a trovare spazio nella Lazio ma è un punto fermo della selezione giovanile del Portogallo. Il giocatore è stato infatti convocato dal ct Filipe Ramos per lo stage di gennaio dell’U19. Tra il 7 ed il 9 gennaio i 24 calciatori si riuniranno a Lisbona per lavorare insieme al Soccer City. Oltre al laziale è presente anche un altro giocatore che milita nella nostra Serie A, ovvero Antonio Gomes (Atalanta). Di seguito ecco la lista completa pubblicata sul sito ufficiale della Federazione.

Atalanta Bergamasca Calcio: António Gomes

SL Benfica: Rodrigo Conceição, Celton Biai, Diogo Capitão, Pedro Ganchas e Tomás Tavares

Boavista FC: Gonçalo Cardoso e Vasco Paciência

CD Feirense: Pedro Rosas

CS Marítimo: Pedro Pelágio

FC Porto: Afonso Sousa, Fábio Vieira, Tiago Lopes e Vítor Ferreira

RC Strasbourg: Papu Mendes

SC Braga: Fábio Baldé e Leonardo Ferreira

Sporting CP: Bernardo Sousa, Tiago Djaló, Tiago Rodrigues e Rodrigo Fernandes

SS Lazio: Pedro Neto

Vitória FC: João Valido

Vitória SC: Rúben Moura