PEDRO NETO – Nella giornata di ieri Pedro Neto è stato convocato dal Portogallo U19, per gli europei di categoria. Come riporta Record però, il giovane attaccante non prenderà parte alla rassegna. Alla base di questa decisione ci sarebbe la Lazio, che complice le trattativa in corso con il Benfica avrebbe deciso di non far partire l’ex Braga.