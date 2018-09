Post-derby, i senatori a confronto con Luis Alberto. Domani la ripresa, Inzaghi prepara i suoi all’Eintracht

NEWS DELLA GIORNATA – Domenica di riposo e riflessione per i ragazzi di Inzaghi, usciti sconfitti contro la Roma ieri, in occasione della settimana giornata di campionato. Non è bastato il gol di Ciro Immobile per vincere: ora bisogna ricompattare il gruppo e ripartire.

MALESSERE? – Pare che dopo il match ci sia stato un confronto tra i senatori e Luis Alberto, reo di non avere entusiasmo in campo: effettivamente, la prestazione dello spagnolo durante il derby non è stata delle migliori.

EINTRACHT – Domani la Lazio riprenderà gli allenamenti a Formello per preparare la sfida contro l’Eintracht, con la quale si prevede un ampio turn over. ecco la storia delle Aquile di Francoforte. Il match è in programma giovedì 4 ottobre alle ore 21: scopri QUI dove vederlo.

SERIE A – Dopo gli anticipi di ieri, oggi sono scese in campo anche le altre squadre di Serie A: vincono il Torino, il Genoa e la Fiorentina, a rischio il futuro di Longo sulla panchina del Frosinone.

Alessandra Marcelli