PRIMAVERA. Altra riforma in vista: e la Lazio spera nel ripescaggio

PRIMAVERA LEGA A – Dopo la rivoluzione per la Primavera, che aveva portato al girone unico e alla suddivisione tra Serie A e Serie B, si pensa ad un’altra riforma. La Lega pensa di incrementare i club di Primavera 1 e a diminuire quelli di Primavera 2 (26 totali divisi in due gruppi). Secondo il Corriere dello Sport, la Lazio potrebbe giovarne: la scorsa stagione la squadra di Bonacina è retrocessa, ma intorno al 20 agosto il consiglio di Lega si riunirà per prendere una decisione definitiva. La speranza è che la Lazio potrebbe essere ripescata nella massima Serie. Ipotesi complessa: più probabile quella che vede le promozioni della stagione 2018/2019 aumentare da 3 a 5.