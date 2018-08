PRIMAVERA. Annullata Perugia-Lazio: i biancocelesti tornano a Formello

PRIMAVERA LAZIO PERUGIA – Nulla da fare. È tornata poco fa a Formello la Lazio Primavera guidata da mister Bonacina dopo la trasferta per la partita amichevole contro il Perugia. I giovani biancocelesti avrebbero dovuto affrontare i grifoni umbri nel pomeriggio di oggi alle 17 ma, a causa del forte maltempo abbattutosi su Pietralunga, il match è stato annullato. Questa non era altro che l’ultima prova del ritiro per la squadra capitolina. Infatti gli uomini di Bonacina hanno affrontato il Città di Castello battendolo per 7-0, il Trestina vincendo per 1-0 e infine il Team Altamura perdendo per ben 2-0. Gli allenamenti proseguiranno domani a Formello mentre lunedì 13 agosto affronteranno l’Anagni, club di Serie D. Bisogna attendere il 15 settembre prima dell’inizio della stagione.