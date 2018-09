PRIMAVERA, Bonacina: “Soddisfatti del risultato, stiamo migliorando ma dovevamo chiuderla prima”

LAZIO PRIMAVERA BONACINA – Dopo la bella vittoria sul Pescara, Valter Bonacina è intervenuto ai microfoni del canale ufficiale biancoceleste per commentare il match: queste le sue dichiarazioni.

LA GARA – “Siamo soddisfatti prima di tutto del risultato, poi stiamo migliorando. Metà del primo tempo bene e poi il secondo. Avremmo dovuto chiuderla prima, l’altro rammarico è l’approccio. Primi 20 minuti siamo andati meritatamente giusto. Poi è stata brava la squadra a reagire”

MODULO E REZZI – “Per vincere le partite servono giocatori di qualità, Rezzi è uno di questi. Deve trovare continuità, oggi tornava da una lunga malattia. Non pensavo reggesse un’ora, è stato bravo perché ha trascinato i suoi compagni. Non siamo legati a un modulo, sono i ragazzi che con le loro caratteristiche determinano il modulo con cui possiamo giocare”.

COPPA ITALIA – “Ogni partita deve essere un’occasione per mettersi in evidenza, la possibilità per quelli che hanno giocato meno di farsi notare e mostrare il loro valore. Ho una rosa lunga. Il fatto che i gol vittoria siano arrivati dalla panchina dà stimolo a tutto il gruppo per farsi trovare pronti”.

CAPANNI CENTRAVANTI – “C’è ancora qualcosa da limare, ma credo che i calciatori con qualità possano giocare in diversi ruoli. Credo che oggi con Rezzi abbia dimostrato di poter giocare, è chiaro che dovrà migliorare visto che in Brasile giocava più esterno. Deve imparare a trovare la profondità e così è più vicino alla porta”.