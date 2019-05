PRIMAVERA, Cerbara: “Non molliamo mai, siamo un bel gruppo”

LAZIO LECCE BAXEVANOS – Dopo la vittoria contro il Lecce e l’accesso alla finale playoff, l’ala della Lazio Primavera Cerbara è intervenuto ai microfoni del canale ufficiale biancoceleste: ecco le sue dichiarazioni.

LA GARA – “Lo sapevamo che il Lecce sarebbe stato bravo sulle ripartenze, l’aveva già dimostrato, abbiamo preso il primo gol e poi è cambiato tutto; abbiamo portato a termine una bellissima rimonta. Non molliamo mai, siamo un bel gruppo altrimenti non saremmo mai riusciti a ribaltare la gara. Avevo siglato altri due gol, ma nessuno di questi aveva questa importanza, è stato un po’ come una liberazione. Dedico la rete, come le altre siglate precedentemente, alla mia famiglia che mi segue sempre. Con la SPAL abbiamo l’obbligo di vincere”.