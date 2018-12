Primavera, Kalaj: “Contento della mia prestazione”. Zitelli: “Pareggio inaspettato”

LAZIO PRIMAVERA KALAJ ZITELLI – In seguito al secondo pareggio consecutivo della Lazio Primavera sono intervenuti i difensori Kalaj e Zitelli ai microfoni ufficiali della radio laziale. I biancocelesti nonostante lo 0-0 ottenuto contro il Livorno si sono laureati campioni d’inverno con un vantaggio di 3 punti sulla seconda e proveranno a ritrovare la vittoria subito dopo la sosta.

KALAJ – “Peccato per non aver preso i 3 punti, sono comunque contento della prestazione. Dobbiamo continuare su questa strada. L’ultima partita l’abbiamo affrontata con poca determinazione, oggi invece c’è stata. Io mi sto trovando bene, do il massimo e mi alleno sempre al meglio. Decide il mister se mettermi, noi dobbiamo cercare di vincere al di là del singolo. Armini? Lui è forte, lo sta dimostrando ogni partita. Gli auguro il meglio”.

ZITELLI – “Pareggio inaspettato, abbiamo provato a concludere spesso ma senza precisione. Ripartiamo martedì, dobbiamo ricaricare le batterie. Oggi mancava anche Capanni, che segna tanto e dà una mano alla squadra. Penso però che Scaffidi e Rezzi abbiano fatto una bella partita. Non ci va molto bene in zona gol, ci riproveremo con il Foggia. Sto lavorando per tornare al top e spero di ritrovare al più presto la forma fisica, l’infortunio è acqua passata”.