PRIMAVERA. La Lazio sconfitta 2-0 dall’Anagni

PRIMAVERA LAZIO ANAGNI – Terza sconfitta di fila per la Lazio Primavera nelle amichevoli estive. Dopo la debacle contro il Trestina e il Team Altamura, è sopraggiunto anche il ko contro la Città di Anagni. 2-0 è il risultato finale del match contro la squadra laziale militante in Serie D: a segno (entrambi nel secondo tempo) il difensore Pralini e, su calcio di rigore, il centravanti Gragnoli. Ora per Bonacina e il suo giovane team li attendono tre giorni di riposo dopo i quali torneranno in campo.