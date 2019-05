PRIMAVERA, Lazio-Lecce 3-1, biancocelesti in finale playoff!

PRIMAVERA FORMAZIONI – A Formello dopo un avvio difficile la Lazio Primavera vince 3-1 contro il Lecce dell’ex Siviglia in occasione della semifinale play-off e vola in finale. Di seguito la cronaca del match.

Arbitro: Paride Tremolada (sez. di Monza)Ass.: Mirco Carpi Melchiorre – Tiziana Trasciatti

LE FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2): Alia; De Angelis, Armini, Baxevanos; Zitelli, Abukar, Bianchi, Czyz, Falbo; Capanni, Scaffidi.A disp.: Marocco, Franco, Kalaj, Kaziewicz, Petricca, Arapi, Shoti, Francucci, Cesaroni, Cerbara, Nimmermeer, Zilli.All.: Valter Bonacina

LECCE (4-3-3): Centonze, Pierno, Laraspata, Doratiotto, Gianfreda, Monterisi, Tarantino, Cancelli, Suma, Lezzi, Avvantaggiato.A disp.: Petrarca, Mele, Dario, Vergari, Maselli, Taveri, Mancarella, Dacosta, Castrovilli. All.: Sebastiano Siviglia

LA CRONACA

SECONDO TEMPO

93′ st – GOOOOOLLL!!! Cerbara chiude la partita e porta la Lazio in finale playoff!!!!!

79′ st – Il Lecce sfiora il pareggio, pallone ad un soffio al lato della porta biancoceleste!

54′ st –GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL!! Mohamed spiazza Centonze e ribalta il risultato!

46′ st – Le squadre tornano in campo, al via il secondo tempo!

PRIMO TEMPO

46′ pt – Termina il primo tempo, squadre negli spogliatoi.

45′ pt – GOOOOLLLLLL!!! Baxevanos pareggia i conti!!!!!

41′ pt – Primo giallo della gara, ammonito Lezzi.

29′ pt – RIGORE concesso ai pugliesi per fallo di Zitelli, dal dischetto Doratiotto non sbaglia. Ospiti in vantaggio.

20′ pt – Falbo sfrutta un ottimo contropiede della Lazio, palla ribattuta in corner da Centonze.

18′ pt – Lezzi calcia potente ma centrale: in questa prima frazione di tempo, solo il Lecce si è visto in campo.

6′ pt – Subito pericoloso il Lecce, che entra bene in partita.

1′ pt – CI SIAMO! Partiti!