PRIMAVERA Lecce, Siviglia ai saluti: e la Lazio ci pensa

LAZIO SIVIGLIA LECCE – Potrebbe concludersi l’esperienza di Sebastiano Siviglia al Lecce. L’ex giocatore biancoceleste, che ha allenato la Primavera del club pugliese portandolo al quarto posto in classifica, sarebbe ai saluti: stando a quanto riportato da pianetalecce.it non si esclude un ritorno nella Capitale, dove il futuro di Bonacina è attualmente in bilico.