PRIMAVERA, quanti stimatori per Nicolò Cesaroni: strappato alla Roma, ora lo vuole mezza Europa

PRIMAVERA LAZIO – Il girone di ritorno della Lazio Primavera è iniziato con un bel 5 a 0 rifilato al Foggia. Nella partita giocata a Formello lo scorso sabato, mister Bonacina non ha utilizzato Nicolò Cesaroni, trequartista classe 2002 e in biancoceleste da tre stagioni. Il ragazzo, come riporta il Corriere dello Sport, è un vero e proprio baby prodigio: due anni sotto età, il ds Tare lo ha portato alla Lazio strappandolo alla concorrenza di Roma, Milan ed Atalanta. Decisiva, per la scelta del ragazzo, è stata la sua fede biancoceleste.

LA SITUAZIONE – Il suo nome è tornato d’attualità dopo i sondaggi arrivati alla società laziale da parte di mezza Europa. Espanyol, Sporting Lisbona e Benfica guardano con interesse alla crescita del giovane. Avendo solo 16 anni, Cesaroni non è vincolato da alcun contratto professionistico e in caso di addio alle casse biancocelesti arriverebbe un semplice premio di formazione. Una situazione da tenere sotto osservazione.