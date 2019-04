Primo incontro tra la Lazio e il procuratore di Adekanye, il giocatore: “Le cose buone stanno arrivando” (FOTO)

CALCIOMERCATO OBIETTIVI LAZIO ADEKANYE – Rompe nuovamente il silenzio Bobby Adekanye, alcuni giorni dopo la sua intervista in Olanda nella quale aveva confermato la rottura con il Liverpool e l’interesse della Lazio per il suo cartellino. Il giovane attaccante ha pubblicato sul proprio profilo Twitter una foto, scrivendo: “Le cose buone stanno arrivando…Prossima stagione, non vedo l’ora!“. Il messaggio, come riporta il Corriere dello Sport, è uscito lo stesso giorno in cui il suo procuratore, Joseph Minguella, ha incontrato per la prima volta la società biancoceleste.

L’INCONTRO – L’incontro sarebbe avvenuto a Roma, un primo scambio di vedute per iniziare ad intavolare la trattativa. Le parti stanno cercando di limare i dettagli economici legati all’affare e al contratto del giocatore. Adekanye spinge per un triennale, si lavora per trovare l’accordo su ingaggio e commissioni. La Lazio deve fare in fretta perché sul nigeriano è forte l’interesse anche dell’Ajax. Aprile può essere il mese decisivo: la volontà del giocatore è appurata, manca lo scacco matto.