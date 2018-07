Psg, Buffon non ingrana: tre sconfitte in tre partite, e anche qualche papera…

BUFFON PSG – Non è iniziata nel modo migliore l’avventura di Buffon al Paris Saint Germain. L’ex portiere della Juventus ha ottenuto, in tre partite (amichevoli), altrettante sconfitte. La prima partita ha visto il portiere causare un rigore e prendere due gol contro il Chambly, squadra di terza divisione francese. Il secondo ko è arrivato con il Bayern Monaco in International Champions Cup e anche il terzo, con l’Arsenal, nella competizione estiva. Nonostante un buon primo tempo, macchiato solo da un gol di Ozil, nel secondo tempo Buffon ha subito la doppietta di Lacazette, con evidenti colpe sulla seconda rete. L’ex Juve ha poi lasciato il campo a Cibois, che ha subito altre due reti. La gara è terminata 5-1 per gli inglesi.