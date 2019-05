QUI ATALANTA, Gasperini riabbraccia Gosens ed Ilicic, differenziato per Barrow. Domani la rifinitura

ZINGONIA – L’Atalanta è scesa in campo questa mattina per proseguire la preparazione in vista del match di domenica all’Olimpico contro la Lazio. Come si legge sul sito ufficiale del club, al centro Bortolotti di Zingonia i nerazzurri hanno svolto prevalentemente lavoro tattico. Hanno lavorato a parte Barrow, Toloi e Varnier mentre è tornato in gruppo Gosens, che fino a ieri aveva lavorato in maniera differenziata. Seduta intera anche Ilicic. Domani allenamento di rifinitura a porte chiuse.