QUI CAGLIARI, esercizi su forza e tecnica applicata in vista della Lazio

ASSEMINELLO – Il Cagliari si è ritrovato questo pomeriggio per continuare la prepazione in vista del match casalingo contro la Lazio, che si giocherà sabato 11 maggio alla Sardegna Arena (ore 18). Ad Asseminello, come si legge sul sito ufficiale del club, squadra impegnata in una serie di lavori personalizzati: prima in palestra, dove i calciatori hanno svolto esercizi su forza e propriocettiva; poi in campo con esercitazioni di tecnica applicata e conclusioni in porta. Domani mattina è in programma una nuova seduta di allenamento.