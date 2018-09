QUI EMPOLI, Andreazzoli carica il gruppo in vista della Lazio. Maietta recupera, Pasqual resta in dubbio.

QUI EMPOLI – A tre giorni dalla sfida casalinga contro la Lazio, le buone notizie giungono dall’infermeria per mister Andreazzoli: l’infortunato Maietta ha completamente smaltito i fastidi accusati nei giorni scorsi e sarà disponibile per la partita di domenica. Chi, invece, rimane in dubbio, è Pasqual: l’ex capitano viola continua a lavorare a parte e difficilmente sarà schierabile contro i biancocelesti.

LE PROVE ANTI-LAZIO – L’Empoli si è ritrovato questa mattina alle 11:00 per disputare le prime prove tattiche anti-Lazio. L’allenatore dei toscani si è focalizzato molto sull’aspetto motivazionale e prima di iniziare gli esercizi con il pallone ha tenuto un lungo colloquio con la squadra. Per quanto riguarda la formazione che vedremo in campo domenica alle 18:00, probabile l’utilizzo del 4-3-2-1, con l’albanese Veseli a sinistra al posto di Pasqual. In avanti va verso la conferma il tridente formato da Zajc, Caputo e La Gumina.

M.B.