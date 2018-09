QUI EMPOLI. Seduta atletica e tattica per i toscani: si monitorano Maietta e Pasqual, Provedel verso il recupero

ALLENAMENTO EMPOLI – Torna la Serie A, e con essa la Lazio che domenica si prepara a sfidare l’Empoli. Intanto, anche i toscani continuano la preparazione in vista della gara: alle 16.30 la squadra di Andreazzoli si è ritrovata in campo per svolgere la classica seduta atletica e tattica.

INFERMERIA – Domenica non scenderà in campo Antonelli, mentre si tengono sotto osservazione le situazioni di Maietta e Pasqual che restano fortemente in dubbio per il match. Per quanto riguarda Provedel, il portiere sta gradualmente recuperando e contro la Lazio potrebbe scendere in campo dal 1′.