QUI FORMELLO, turnover per Inzaghi: Immobile prova con Cataldi

QUI FORMELLO – Penultimo allenamento della stagione. Ancora due giorni e poi ci sarà il rompete le righe a Formello. Simone Inzaghi, dopo il bagno di folla di ieri pomeriggio al Fersini e dopo l’incontro con Lotito, cerca di tenere alta la concentrazione. Domenica ci sarà l’ultima partita in trasferta contro il Torino. Una gara che vale poco per la classifica. Molto probabilmente verrà attuato un ampio turnover. Proto è quasi sicuro di un posto tra i pali. Strakosha non è ancora al top.

LA FORMAZIONE – In difesa Wallace e Patric sperano in una chance dal primo minuto. A centrocampo Badelj, Cataldi e Parolo potrebbero sostituire Luis Alberto (che rischia di non essere convocato), Leiva e Milinkovic. Sugli esterni Romulo e Durmisi, che è in ballottaggio con Lulic. In attacco la squalifica di Correa spalanca le porte a Immobile e Caicedo. L’ecuadoriano però non è al top della forma, Neto è stato convocato dal Portogallo Under 20 e le possibilità di vedere Cataldi adattato con l’ex bomber del campionato aumentano minuto dopo minuto.

Michela Santoboni