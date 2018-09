QUI FORMELLO. Alle 10:30 la ripresa: per il derby torna Radu

QUI FORMELLO LAZIO – Vittoria importante quella della Lazio oggi alla Dacia Arena: decisive le reti di Acerbi e Correa, entrambi al primo gol con la casacca biancoceleste. Neanche il tempo di godersi la vittoria che gli uomini di mister Inzaghi si ritroveranno in mattinata, alle ore 10:30, a Formello, per la seduta di ripresa: c’è il derby nel mirino.

RIENTRI – Contro la Roma Inzaghi schiererà l’undici titolare: in campo dal 1′ minuto Milinkovic e Immobile, oggi entrambi in panchina. In occasione della stracittadina l’allenatore piacentino potrà fare anche affidamento sulla qualità e l’esperienza di Radu, che ha smaltito l’infortunio procuratosi nel match contro l’Empoli: il romeno è pronto ad affiancare Acerbi e Luiz Felipe nel tridente difensivo biancoceleste.

Arianna Botticelli