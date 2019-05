QUI FORMELLO. Allenamento e pranzo per stemperare la tensione. Radu e Milinkovic da valutare, Berisha spera

QUI FORMELLO – No stop working. La Lazio torna subito al lavoro nel centro sportivo di Formello. Scarico per chi ha giocato contro il Cagliari, allenamento normale per chi è rimasto a riposo alla Sardegna Arena. Testa alla finale con l’Atalanta, in programma mercoledì sera all’Olimpico. Prima dell’inizio del ritiro la squadra pranzerà insieme alle famiglie a Formello: un modo per stemperare la tensione e compattarsi. Domani scatteranno le prove tattiche. Da valutare Radu: il test contro il Cagliari è andato bene, ma la caviglia verrà monitorata giorno per giorno. Stesso discorso per Milinkovic che però non è stato convocato per la trasferta in Sardegna. L’obiettivo è averlo a disposizione per la finale. Ieri ha continuato il protocollo riabilitativo e i segnali sembrano incoraggianti, ma per giocare dal primo minuto contro l’Atalanta dovrà essere al top della condizione. Ancora assente Lukaku, mentre Berisha spera di essere nella lista dei giocatori convocati per l’ultimo atto della competizione. Nella partitella a campo ridotto contro i ragazzi della Primavera ha indossato il fratino da jolly per non rischiare contrasti pericolosi. C’è ottimismo. Lavoro a parte per Strakosha.

Michela Santoboni