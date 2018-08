QUI FORMELLO. Allenamento mattutino: prove tattiche in difesa. Assenti Immobile, Marusic e Strakosha

LAZIO ALLENAMENTO FORMELLO – Dopo alcuni giorni di riposo concessi alla squadra al termine del ritiro ad Auronzo di Cadore, ieri, la Lazio è tornato ad allenarsi a Formello. I biancocelesti sono scesi in campo alle 18:00 sotto gli ordini di mister Inzaghi. Primo allenamento in gruppo per Milinkovic e i neo acquisti Badelj e Correa, subito in gol nella partitella a campo ristretto. Oggi, prevista invece, una doppia seduta: alle ore 9:00 i biancocelesti torneranno infatti in campo per l’allenamento mattutino.

FASE TATTICA – Intorno alle ore 9:00 i biancocelesti sono scesi in campo a Formello sotto gli ordini di mister Inzaghi per la seduta mattutina. La squadra è stata divisa in due gruppi: per i centrocampisti e i giocatori offensivi allenamento dedicato esclusivamente alla parte fisica mentre per i difensori e i quinti di centrocampo intense prove tattiche. Obiettivo: migliorare tutta la fase difensiva, troppo perforabile la scorsa stagione. Assenti dal campo Immobile, Strakosha e Marusic: per loro solo allenamento differenziato. Ancora fermo ai box Berisha.

PROSSIMA SEDUTA – I biancocelesti torneranno in campo, questo pomeriggio, alle ore 18:30 per l’allenamento pomeridiano.