QUI FORMELLO. Ampio turnover, possibile doppio regista. Guerrieri tra i pali, in attacco Correa-Immobile

QUI FORMELLO – Niente ritiro e niente conferenza stampa. Simone Inzaghi dirige la seduta di allenamento a Formello e lascia libera la squadra nel pomeriggio. Ampio turnover e spazio a chi ha giocato meno. Non è escluso che il tecnico possa pensare ad un cambio di modulo. Per ora resta in vantaggio il 3-5-2. Guerrieri potrebbe esordire in serie A: Strakosha non è al top e Proto dovrebbe accompagnarsi in panchina. In difesa Wallace, Luiz Felipe e Acerbi dovrebbero completare il reparto arretrato. L’ex Sassuolo si muoverà sul centro sinistra e non da centrale come in passato. Sugli esterni Romulo e Lulic, favorito su Durmisi. Nel mezzo Parolo e Cataldi ai lati di Badelj, in vantaggio su Leiva. Non si esclude l’idea del doppio regista a gara in corso. In avanti Correa, eroe di coppa Italia, con Immobile. Recuperati completamente Patric e Milinkovic, che inizieranno dalla panchina, mentre Czyz, Mohamed e Capanni della primavera verranno comunque convocati per l’ultima allo stadio Olimpico.



Michela Santoboni