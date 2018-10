QUI FORMELLO, ancora dubbi per Inzaghi: Radu verso il ritorno, Acerbi e Badelj titolari. E in avanti… (FOTO)

QUI FORMELLO – La Lazio si è ritrovata in campo alle ore 11:00 per l’ultimo allenamento prima della partenza per la Germania. A Formello la seduta è stata aperta per quindici minuti ai media, dopodiché la squadra ha svolto la vera e propria rifinitura. Ancora tanti dubbi di formazione pervadono la mente di Inzaghi, costretto a valutare la tenuta fisica di alcuni suoi giocatori. Maggiori conferme si avranno solo nella conferenza stampa del mister, in programma questo pomeriggio alle 18:45 direttamente dalla Commerzbank-Arena.

LE SCELTE – Questa mattina il tecnico piacentino ha nuovamente mischiato le carte ma alcune indicazioni sugli undici che scenderanno in campo contro l’Eintracht sono trapelate. Nell’ormai consueto 3-5-2 in porta ci sarà Proto, portiere di coppa. In difesa Bastos, Acerbi (presenza consecutiva numero 131) e Radu; se il rumeno non dovesse farcela, è pronto Wallace. A centrocampo Badelj rivelerà Leiva in regia, mentre Murgia e Milinkovic saranno le mezze ali, ma attenzione a Berisha pronto ad insidiare il serbo per una maglia da titolare. Sulle fasce spazio a Basta e Durmisi, in avanti si rivedrà la coppia Correa-Caicedo, con Immobile e Luis Alberto in panchina.

LA PROBABILE FORMAZIONE – Lazio (3-5-2): Proto: Bastos, Acerbi, Radu; Basta, Murgia, Badelj, Milinkovic, Durmisi; Correa, Caicedo.

