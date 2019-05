QUI FORMELLO Buone notizie da Radu e Milinkovic, Immobile non si allena. Oggi al via le prove tattiche

QUI FORMELLO – Ripresa degli allenamenti a Formello. La Lazio di Simone Inzaghi, dopo aver usufruito di un giorno di riposo, è tornata a lavorare nel centro sportivo. Riscaldamento ed esercitazioni con il pallone ad una porta. Non sono ancora scattate le prove e tattiche in vista della sfida contro il Cagliari, in programma alla Sardegna Arena sabato alle 18. I test per affrontare i rossoblù inizieranno a partire da domani. Intanto il mister può contare sul rientro di Lulic, che ha scontato la squalifica. Buone notizie arrivano da Radu e Milinkovic-Savic. Il romeno è in gruppo, il serbo lavora a parte. Entrambi hanno quasi smaltito il problema alla caviglia e sperano di essere a disposizione per la trasferta di sabato. Assente Immobile a scopo precauzionale. In casa Lazio il diktat è chiaro: evitare inutili e pericolose ricadute. La finale di Coppa Italia contro l’Atalanta in programma il 15 maggio allo stadio Olimpico è infatti il pensiero principale. Out anche Lukaku.

Michela Santoboni