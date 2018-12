QUI FORMELLO, contro il Bologna con Luis Alberto. A centrocampo torna Leiva

QUI FORMELLO – Avanti con Luis Alberto. Simone Inzaghi punta sullo spagnolo che ha recuperato dalla affaticamento rimediato con il Cagliari. Con molta probabilità il tecnico tornerà al 3-5-2. Strakosha in porta. Wallace, Acerbi e Radu in difesa. Marusic e Lulic sulle corsie esterne. Leiva in regia con Milinkovic (che non è al top della condizione) e Parolo sulle mezzali. In avanti Immobile con Luis Alberto. Non convocati Durmisi e Berisha.

A.B.