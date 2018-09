QUI FORMELLO. Da domani testa al Genoa: Correa vuole partire dal 1′

QUI FORMELLO – Inizia bene il percorso europeo della Lazio. I biancocelesti contro l’Apollon hanno ottenuto una vittoria tanto sofferta quanto importante. Adesso però non c’è tempo per festeggiare: all’orizzonte c’è infatti il match contro il Genoa. Mister Inzaghi dovrà iniziare fin da subito a preparare la quarta gara di campionato contro i rossoblu: l’appuntamento a Formello è previsto per domani mattina.

LAZIO GENOA – Per la sfida con il Genoa rientreranno quasi tutti i titolari. Correa, oggi squalificato, potrebbe giocare dal 1′: è sfida con Luis Alberto.

Berisha potrebbe figurare tra i convocati, ma le chance al momento sembrano davvero poche. Molto difficilmente si vedrà Luiz Felipe, anche se la riabilitazione sta procedendo nel migliore dei modi e il giocatore ha ricominciato a scendere in campo, ovviamente per un lavoro differenziato. Radu non ci sarà domenica: l’obiettivo è il derby, ma come confermato dal Dott. Rodia, non si hanno ancora informazioni chiare sulle tempistiche.

Arianna Botticelli