QUI FORMELLO. Da valutare Radu e Milinkovic, Berisha spera nella convocazione

QUI FORMELLO – Rientro nella serata di ieri e allenamento oggi. La Lazio tornerà subito al lavoro in vista della finale di coppa Italia di mercoledì sera all’Olimpico con l’Atalanta. Da valutare Radu, che a Cagliari ha giocato dall’inizio, e Milinkovic, che non ha ancora superato il problema alla caviglia. Contro i bergamaschi sicuro il forfait di Lukaku, mentre Berisha spera in una convocazione.

Michela Santoboni