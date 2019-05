QUI FORMELLO. Differenziato per Milinkovic, assente Immobile: Ciro in dubbio col Cagliari

QUI FORMELLO – Secondo giorno di allenamenti in casa Lazio in vista della trasferta contro il Cagliari. Sabato alla Sardegna Arena Simone Inzaghi schiererà una formazione con qualche novità rispetto al match con l’Atalanta. Nella testa del tecnico, infatti, c’è già la finale di Coppa Italia contro i bergamaschi, in programma mercoledì 15 maggio allo stadio Olimpico di Roma. È questa la data che Radu e Milinkovic Savic hanno fissato sul calendario. Il romeno ieri è tornato ad allenarsi in gruppo, e il serbo non è ancora al top della condizione e prosegue il lavoro differenziato. Entrambi nei giorni scorsi hanno subito un infortunio alla caviglia (l’ex Genk ha accusato anche una contusione al ginocchio. Lulic rientrerà dalla squalifica, mentre restano da valutare le condizioni di Ciro immobile. L’attaccante già ieri era rimasto a riposo e anche oggi non si è allenato. L’ex bomber del campionato è alle prese con un riacutizzarsi di un fastidio all’adduttore, che lo tormenta dallo scorso febbraio. L’obiettivo è arrivare al top della condizione per l’ultimo atto della coppa nazionale. Se non dovesse farcela la coppia d’attacco contro i rossoblu sarà composta da Caicedo e Corea, con Pedro Neto in panchina, unico cambio offensivo. Assenti anche Strakosha, Berisha e Patric.

Michela Santoboni