QUI FORMELLO. Differenziato per Wallace e Leiva, lavoro atletico per il resto del gruppo

QUI FORMELLO – Seconda seduta della settimana per la Lazio, priva ovviamente ancora dei nazionali impegnati con gli impegni delle rispettive rappresentative: Immobile, Strakosha, Milinkovic, Bastos, Marusic, Badelj, Caceres, Murgia (Under 21), Neto (Under 20).

L’ALLENAMENTO – Per il gruppo rimasto a disposizione di Inzaghi l’allenamento di oggi si è aperto con degli esercizi di lavoro atletico, seguiti da possesso palla. Infine una partitella in famiglia a chiudere la sessione odierna. Continua a svolgere lavoro differenziato Lucas Leiva a cui si è aggiunto oggi Wallace. Ma così come per il centrocampista, anche per il difensore non c’è nulla di cui preoccuparsi. La squadra si ritroverà domani mattina per una nuova seduta di allenamento. Sabato prossimo infine, è prevista un’amichevole con la Lupa Roma.

GLI INFORTUNATI – Ancora nessuna novità per quanto riguarda gli infortunati. Berisha non si unisce ancora al gruppo di lavoro ai comandi di mister Inzaghi. Il centrocampista kosovaro è fermo ai box dalla seconda parte del ritiro in Germania a causa di una lesione muscolare. La speranza è quella di vederlo unito alla squadra nella trasferta di Empoli del prossimo 16 settembre. Tempi invece più lunghi per Luiz Felipe. Il difensore brasiliano ha riportato una lesione di secondo grado al polpaccio sinistro nella prima giornata contro il Napoli all’Olimpico e non sarà a disposizione di Inzaghi prima della stracittadina con la Roma del 29 settembre.