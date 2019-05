QUI FORMELLO LAZIO – Dopo i due giorni di riposo concessi da mister Inzaghi all’indomani della vittoria in Coppa Italia, per la Lazio è tempo di tornare a lavoro. Domani, alle 11.00, è in programma una seduta mattutina volta a preparare il match di campionato contro il Bologna, fissato lunedì alle 20.30.