QUI FORMELLO. In difesa spazio a Bastos e Caceres, possibili sorprese a centrocampo. Rientra Berisha

QUI FORMELLO – Dopo la faticosa vittoria contro l’Empoli per la Lazio è tempo di tornare in campo: giovedì all’Olimpico i biancocelesti dovranno vedersela con l’Apollon nella gara inaugurale di Europa League. A Formello, nel pomeriggio, Inzaghi ed i suoi si sono dedicati ad una analisi video approfondita, prima delle consuete prove tattiche.

DIFESA – Per la gara di giovedì Acerbi, nuovo pilastro della difesa biancoceleste, va verso la conferma. Ai suoi lati, complici le assenze del lungodegente Luiz Felipe e di Radu (colpito con tutta probabilità da una lesione di primo grado al flessore) si muoveranno Bastos al centro destra e Caceres sulla sinistra.

CENTROCAMPO E ATTACCO – Possibili sorprese a centrocampo. Spingono Basta e Durmisi, nonostante Marusic e Lulic siano al momento favoriti: domani, in occasione nella rifinitura pomeridiana, Inzaghi avrà modo di sciogliere gli ultimi dubbi. Completeranno il quintetto Murgia, Badelj e Milinkovic. In attacco spazio a Luis Alberto e Caicedo.: Immobile partirà dalla panchina, Correa invece salterà il match per squalifica.

BERISHA E LEIVA – E’ rientrato ad allenarsi regolarmente in gruppo Berisha, che dopo un iniziale lavoro differenziato ha preso parte alle prove tattiche: il centrocampista potrebbe strappare in extremis una convocazione. Ha lavorato invece singolarmente Leiva, alle prese con dei crampi durante l’ultimo impegno con l’Empoli.

Arianna Botticelli