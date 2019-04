QUI FORMELLO. Inzaghi recupera Radu, in difesa Patric favorito su Luiz Felipe. Out Correa

QUI FORMELLO LAZIO – Potrebbe recuperare solo un giocatore su tre. Simone Inzaghi ritrova Radu nella rifinitura del centro sportivo di Formello. Il romeno si allena, sembra aver recuperato dal problema alla caviglia, ma solo domani mattina effettuerà il provino decisivo per capire se sarà in campo con l’Udinese. Non si vedono invece Marusic e Correa. L’argentino tornerà a disposizione per la sfida contro il Chievo, mentre per il montenegrino potrebbero volerci più giorni.

LA PROBABILE FORMAZIONE – Intanto, il tecnico non cambierà il modulo fantasia. Strakosha tra i pali con Patric, favorito su Luiz Felipe, Acerbi e uno tra Radu e Bastos in difesa. Leiva in regia affiancato da Milinkovic e Parolo, più Lulic e Romulo sugli esterni. In avanti Caicedo e Immobile.

GLI ASSENTI – Non sarà convocato Berisha, mentre Luis Alberto, diffidato e ammonito con il Milan, non ci sarà per squalifica.

DISPONIBILI – A disposizione disposizione Proto, Guerrieri, Luiz Felipe, Wallace, Bastos, Zitelli, Jordao, Badelj, Durmisi, Correa, Neto e Scaffidi.

Michela Santoboni