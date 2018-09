QUI FORMELLO. Lavoro a parte alla ripresa per Leiva, differenziato per Berisha

QUI FORMELLO – Sono ripresi oggi gli allenamenti della Lazio a Formello dopo la vittoria di domenica scorsa contro il Frosinone. In queste due settimane di sosta per gli impegni delle nazionali gli assenti saranno nove: Immobile, Strakosha, Milinkovic, Bastos, Marusic, Badelj, Caceres, Murgia (Under 21), Neto (Under 20).

L’ALLENAMENTO – Mister Inzaghi ha fatto svolgere esercizi sulla forza al gruppo rimasto a sua disposizione. Nella seconda parte della seduta possesso palla e infine una partitella in famiglia decisa da un gol di Rossi. Piccolo stop per Lucas Leiva, nessun allarme per il brasiliano fermo per un fastidio muscolare. Lo staff medico ha deciso di non farlo forzare e quindi ha svolto un lavoro differenziato a bordo campo.

GLI INFORTUNATI – Berisha ha lavorato in palestra, non mettendo ancora piede in campo. Il centrocampista kosovaro è fermo ai box dalla seconda parte del ritiro in Germania a causa di una lesione muscolare. La speranza è quella di vederlo unito alla squadra nella trasferta di Empoli del prossimo 16 settembre. Tempi invece più lunghi per Luiz Felipe. Il difensore brasiliano ha riportato una lesione di secondo grado al polpaccio sinistro nella prima giornata contro il Napoli all’Olimpico e non sarà a disposizione di Inzaghi prima della stracittadina con la Roma del 29 settembre.