QUI FORMELLO. Luis Alberto salta l’Udinese, da valutare Correa. Stagione finita per Berisha

MILAN LAZIO FORMELLO – Dopo la sconfitta per 1-0 contro il Milan, la Lazio non ha tempo di piangersi addosso: a Formello oggi la squadra si ritrova per una seduta di scarico in vista dell’Udinese, nel recupero in programma mercoledì. Se all’Olimpico saranno assenti Luis Alberto per squalifica e gli infortunati Radu e Marusic, sarà da valutare Correa, uscito anzitempo dal campo nel match contro la squadra di Gattuso per un problema alla caviglia.

BERISHA – Stagione finita, invece, per Berisha: come riporta il Corriere dello Sport il centrocampista kosovaro dovrà operarsi al ginocchio per mettere fine ad un calvario che lo affligge da quando è sbarcato nella Capitale. La Lazio non ha ancora fornito comunicazioni ufficiali in merito, eppure l’esito degli esami svolti a Barcellona prevede uno stop lungo che porterà l’ex Salisburgo a ripresentarsi ai nastri di partenza della prossima stagione.

A.M.