QUI FORMELLO. Nel pomeriggio la ripresa degli allenamenti, da valutare Berisha

QUI FORMELLO – Nella settimana dedicata alla Nazionale, Inzaghi dopo la vittoria contro il Frosinone ha scelto di far riposare i suoi giocatori per 48 ore. Ebbene questo pomeriggio, alle ore 17:30, i giorni di riposo termineranno e sarà tempo di tornare in campo ad allenarsi per la Lazio, esclusi ovviamente i giocatori impegnati con le proprie rappresentative.

BERISHA – Inzaghi nella conferenza stampa prima della gara contro il Frosinone ha affermato di sperare di rivedere Berisha in campo contro l’Empoli. Per l’ex Salisburgo infatti dovrebbe ricominciare l’ultimo step che dovrebbe portare il centrocampista a debuttare in Serie A con la maglia biancoceleste. Berisha deve ancora cominciare a fare lavoro differenziato ma il più sembra fatto.