QUI FORMELLO. Nella seduta pomeridiana Inzaghi allena la fase offensiva

LAZIO ALLENAMENTO FORMELLO – Dopo questa mattina la Lazio di Simone Inzaghi è tornata alle 18:30 al campo centrale di Formello per effettuare la seconda seduta di giornata.

FASE OFFENSIVA – Dopo circa venti minuti di riscaldamento Inzaghi ha diviso il gruppo in due parti ai quali sono stati aggregati i portieri Proto e Guerrieri. Lato offensivo quindi messo sott’occhio oggi pomeriggio con gli attaccanti e i centrocampisti che hanno studiato i movimenti giusti. Il reparto offensivo, con la mancanza di Immobile, è formato da Alessandro Rossi come prima punta appoggiato da Luis Alberto, Caicedo e Correa alle sue spalle. Finita la prova tecnica riprende una partitella a tre formazioni, da segnalare il primo gol in allenamento per Badelj. Finito il mini torneo classico defaticante che ha chiuso la seduta pomeridiana di oggi. Assenti anche oggi pomeriggio, come detto dal dottor Rodia, Berisha, Immobile, Strakosha e Marusic. La Lazio si ritroverà domani a Formello alle ore 18:00.