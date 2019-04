QUI FORMELLO Possibile coppia Caicedo-Correa in attacco, Bastos verso la conferma. Durmisi salta la rifinitura

QUI FORMELLO – Mischia le carte Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio alla vigilia della sfida contro la Sampdoria pensa alla coppia Correa–Caicedo in attacco. Un indizio che potrebbe far pensare al riposo di Ciro Immobile, che non si è mai risparmiato finora. Tuttavia solo domani mattina il tecnico biancoceleste deciderà se far riposare l’ex capocannoniere del campionato. Il modulo sicuramente non cambierà. Avanti con il 3-5-2, senza Milinkovic e Luis Alberto. I due squalificati saranno sostituiti da Cataldi e Parolo. Sulle corsie esterne correranno Lulic e Romulo in vantaggio su Marusic a destra. In difesa Wallace spera in una maglia da titolare, ma nei giorni precedenti Inzaghi ha sempre trovato il terzetto composto da Bastos, Acerbi e Luiz Felipe. Assente sicuro Radu, ancora alle prese con un problema alla caviglia. Convocazione in forse per Durmisi che ha saltato la rifinitura odierna. In porta giocherà ancora Strakosha.

Michela Santoboni