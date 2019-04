QUI FORMELLO – Buone notizie per Inzaghi: Radu e Pedro Neto tornato in gruppo. Unico assente Berisha. Solo a ridosso del match con il Sassuolo il tecnico della Lazio scioglierà gli ultimi dubbi. In attacco si profila ballottaggio tra Correa e Caicedo per affiancare Immobile.

M.S.