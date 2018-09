QUI FORMELLO, Radu salta la rifinitura, contro la Roma tornano i titolarissimi

QUI FORMELLO – La Lazio si è ritrovata nel pomeriggio a Formello per l’ultima seduta di allenamento prima del derby della capitale, in programma domani alle 15:00. Dopo la conferenza stampa, Simone Inzaghi ha lavorato con l’intero gruppo a disposizione, eccezion fatta per Lukaku e Radu. A sorpresa, infatti, il difensore rumeno non si è visto sul rettangolo verde: probabilmente il tecnico non vuole forzare i tempi di recupero e il numero 26 non verrà rischiato domani.

LA SEDUTA – Dopo aver svolto la fase di riscaldamento con un prolungato possesso palla, stile “gabbia”, per i giocatori sono scattate le prove tattiche. Il tecnico ha mischiato un pò le carte ma per il derby si dovrebbe puntare sui titolarissimi. Nel 3-5-2 biancoceleste, in porta ci sarà Strakosha, davanti a lui Luiz Felipe, Acerbi e Wallace. A centrocampo torneranno dal primo minuto Leiva e Milinkovic affianco a Parolo, sugli esterni Marusic e Lulic. In avanti Luis Alberto ed Immobile, oggi provati come tandem offensivo.

LA PROBABILE FORMAZIONE

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Wallace; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic; Luis Alberto, Immobile.

Arianna Botticelli